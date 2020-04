Em plena quarentena pelo coronavírus, movimento na Praça Sete aumenta

(foto: Leandro Couri/EM/DA Press)





Praça Sete, um dos pontos mais movimentados do Centro de Belo Horizonte, não demonstra, de jeito nenhum, que a população está mantendo as medidas de isolamento por causa da pandemia da COVID-19, doença provocada pelo novo coronavírus.



Em plena quarentena pelo coronavírus, movimento na Praça Sete, no Centro de BH, aumenta

Na Avenida Afonso Pena, o passeio lotado faz com que pedestres tenham que desviar uns dos outros. "Só saí de casa para receber minha aposentadoria", conta Lia Ferreira, 65, que vestia uma máscara de pano.



(foto: Leandro Couri/EM/DA Press)