Rede de profissionais ajuda população a enfrentar o isolamento social

Trezentos alunos da área da saúde das universidades federais de Minas Gerais (), de Juiz de Fora () e de São João del-Rei () estão participando de projeto de extensão para orientar a população sobre ada. Mais 350 estudantes entrarão em ação nos próximos dias, informa o infectologista e professor da UFMG Unaí Tupinambás, um dos idealizadores da ação criada pelo Comitê de Enfrentamento da Pandemia da universidade.A ideia é simples e acessível a todos. Através de um link a pessoa envia suae em até 24 horas ela será respondida. “As questões mais comuns são sobre os sintomas, como fazer isolamento, sobre máscaras, quando e como usar. Caso um aluno não possa, ele reporta imediatamente a um tutor (professor), que vai responder o mais rápido possível”, explica Tupinambás. A iniciativa está no ar há 10 dias.Podem participarde saúde, medicina e enfermagem, a partir do quarto período do curso. Para isso, o aluno tem que fazer capacitação, que inclui leitura de artigos e prova. Estudante do décimo período de Medicina da UFMG, Ivan Botelho foi aprovado na prova de capacitação e deve começar a atuar no projeto nos próximos dias. “Como a faculdade suspendeu tudo, inclusive aulas a distância, este é o momento de fazer alguma coisa e não ficar no ócio.”De acordo com Unaí Tupinambás, o projeto deve ser ampliado. “Estamos elaborando um aplicativo no qual o cidadão poderá fazer a teleconsultoria, mas isso ainda vai demorar de 15 a 20 dias para ficar pronto”, diz. A iniciativa da universidade é mais uma ação para que o conhecimento seja repassado, sem qualquer custo, à população.Em 22 de março entrou no ar, por meio do Instagram, a ação TamoJuntodeQuarentena, idealizada por professores e alunos de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. O projeto é de apoio à saúde mental. “Logo no começo entendemos que havia problemas que não estavam sendo falados, como os efeitos psicológicos nas pessoas em isolamento. Tanto aqueles que têm quadro prévio de ansiedade e depressão, quanto aqueles que passaram a ter angústia por causa da quarentena”, comenta o psiquiatra Renato Silveira, professor de Medicina da Puc-Minas.Além de receber dicas sobre saúde mental, o internauta pode enviar uma mensagem pelo Instagram com a sua dúvida. Aluno do décimo período do curso e um dos idealizadores da ação, Thauan Pedro lembra-se de que o serviço é de acolhimento, não atendimento. E como é viabilizado por meio da rede social, ele já ultrapassou os limites de BH. “Já houve uma pessoa, por exemplo, que entrou em contato e falou que tinha perdido emprego, não iria conseguir mais pagar terapia. O que fizemos foi buscar um serviço (de terapia) na região em que ela vivia, em São Paulo, que pudesse ajudá-la”, conta Thauan.Por ora, o acolhimento está sendo feito por cinco professores e 20 estudantes, a partir do oitavo período da PUC. “Com a demanda que estamos tendo, ainda é possível atender. Se ela aumentar muito, faremos uma nova capacitação para outro grupo de alunos”, acrescenta Renato Silveira.Diretor de Tendências em Educação do Instituto Ânima, Rafael Ávila é também professor de kundalini yoga. Ontem, ele realizou seu 16º. dia de meditação on-line. A partir de terça-feira vai promover também aulas de yoga. As práticas, abertas a todos, serão ministradas enquanto durar o período de confinamento. “O desafio da saúde mental é grande, pois está todo mundo ficando louco dentro de casa.”Diariamente, às 6h da manhã, Ávila libera por meio do aplicativo de teleconferência Zoom o link da meditação ao vivo, que dura em média 30 minutos. “Depois, gero um link e distribuo nas redes sociais. E as pessoas das minhas redes vão distribuindo para os outros. O que acho mais legal disso é que pessoas das quais nunca ouvi falar estão acessando e dizendo que se não fosse isso, estariam pirando.”Outra profissional que também está dando alento para a população é a psicóloga e coach Júlia Ramalho. Por meio de seu canal no Youtube ela está oferecendo conselhos sobre como lidar com a ansiedade e estabelecer rotina. A demanda nasceu das sessões com seus pacientes e das conversas com familiares e amigos.“Outra coisa que está guiando os vídeos é sabermos que existem fases, como ocorre no luto: a negação da realidade, a barganha, a depressão... Com os dados da realidade será muito difícil negar o que está acontecendo e essa caída na real e as reais perdas terão muito impacto sobre a saúde mental de todos”, ela diz. Júlia também está aberta para ajudar as pessoas via e-mail.

