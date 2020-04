Ação distribui cestas básicas digitais a famílias carentes

(foto: Pixabay/Reproduçãp) coronavírus, a Alelo participa do movimento Cesta Básica Digital para ajudar nos gastos báscios de famílias carentes de Belo Horizonte, Contagem, Ribeirão das Neves e Betim. Estão sendo distribuídos cartões pré-pagos para que os moradores mais vulveráveis possam comprar alimentos e produtos de higiene. Diante da atual pandemia do novo, aparticipa do movimentoparanos gastos báscios de famílias carentes de. Estão sendocartões pré-pagos para que os moradores mais vulveráveis possamalimentos e produtos de higiene.





12:39 - 03/04/2020 Coronavírus já matou 6 em Minas; número de infectados sobe para 397 previsão é que famílias de até cinco pessoas recebam três cestas digitais nos próximos meses. Em princípio, estão sendo distribuídos 1 mil cartões no valor de R$ 100 para apoiar a população carente nos gastos básicos durante o surto da COVID-19. Segundo o presidente de Alelo, Cesário Nakamura, o movimento também apoia pequenos comerciantes locais que passam por dificuldades. é que famílias de até cinco pessoastrês cestas digitais nos próximos meses. Em princípio, estão sendo distribuídosno valor deparaa população carente nos gastos básicos durante o surto da. Segundo o presidente de Alelo, Cesário Nakamura, o movimento também apoia pequenos comerciantes locais que passam por





A iniciativa é da ONG Gerando Falcões, que é ativa em projetos de esporte, cultura e qualificação profissional. Até o momento foram arrecadados cerca de R$ 8 milhões, a partir do fundo gerido pela ONG e pela participação de empresários brasileiros.





"Custearemos os cartões e reverteremos toda a receita com as transações para a campanha”, explica o presidente da Alelo, Cesário Nakamura.

