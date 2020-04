Com coronavírus, brasileiros temem colapso na saúde e desemprego

Saúde e economia são maiores preocupação dos brasileiros (foto: Handout / Centers for Disease Control and Prevention / AFP)

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?





A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





Mitos e verdades sobre o vírus





Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

O colapso no sistema de saúde e o desemprego estão no topo de preocupação dos brasileiros pegos de surpresa pela quarentena provocada pela. O congestionamento em hospitais e unidades de atendimento é o medo que rondados entrevistados, enquantotemem ficar desempregados. Uma eventual recessão econômica () seguida da quebra de empresas () está entre os temores mais apontados pelos pesquisados, conforme levantamento doQuando os grupos são separados por, os números mostram que são as mulheres que mais pensam na questão da saúde e os homens se concentram mais nos assuntos financeiros. O colapso na saúde foi citado pordas mulheres e pordos homens. A falência das empresas foi lembrada pordos entrevistados do sexo masculino edo feminino. Quanto à propagação da doença,das respostas dizem respeito à velocidade de contaminação pelo do vírus (), seguidas do receio em contaminar alguém próximo ().São índices maiores que os 55% que temem ser contaminados. “A preocupação com algo que afeta o coletivo vem em primeiro lugar, antes do que reflete individualmente”, constata. “Uma das armas contra aé a informação. Por isso dedicamos nossa expertise em análise de informação e mapeamento de tendências para entendermos o verdadeiro impacto do coronavírusna vida das pessoas. Dessa forma, a Demanda pretende dar sua parte de contribuição ao país em um momento que exige união de todos”, dizOs meios de comunicação são apontados pela maioria como origem das informações. Sendo amais citada, seguida pelamais abaixo,. Os parentes e amigos foram a fonte indicada pordos entrevistados. Além disso, as entidades da saúde, comoPerguntadas sobre grau de informação geral sobre adas mulheres se consideram “muito bem informadas”, diante dedos homens, índice que aumenta significativamente quando o questionamento trata das formas de prevenção:Os índices entre os que se declararam conhecer bem as formas de contágio se aproximam quando separados por gêneros:. A pesquisa foi realizada entre, que ouviu 1.065pessoas em todo o território nacional. Vejaos gráficos em http://www.demanda5.hospedagemdesites.ws/Apresentacao/20.056-Covid-19_DEMANDAPESQUISA_270320.pdf A margem de erro, segundo a, é de 3 pontos percentuais, e o índice de confiabilidade, de 95%.

Especial: Tudo sobre o coronavírus

Coronavírus: o que fazer com roupas, acessórios e sapatos ao voltar para casa

Coronavírus é pandemia. Entenda a origem desta palavra