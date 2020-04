Prefeito contesta morte por COVID-19 em São Gonçalo do Rio Preto

(foto: Google Street View/Divulgação)

O prefeito de São João Gonçalo do Rio Preto, João Dumont (PSDB), contestou os dados da Secretaria de Estado da Sáude (SES) sobre a ocorrência de uma morte no município devido à COVID-19. O prefeito afirma que houve um erro e que "o Estado já vai divulgar (corrigir)".

O prefeito disse ao Estado de Minas que ligou para a SES e que a pasta comunicou que houve equívoco ao colocar um obito de paciente da cidade com morte causada pela COVID-19. "Foi um erro e a Secretaria (Estadual de Saúde) vai publicar uma errata, conrrigindo a informação", alegou Dumont, esclarecendo que não houve morte de paciente de São Gonçalo do Rio Preto provocada por coronavÍrus.

Ouvida pelono final da manhã desta quinta-feira (2), a secretária municipal de Saúde de São Gonçalo do Rio Preto, Ronilda Lucíola de Souza, disse que a prefeitura local ainda não foi informada oficialmente sobre a morte de uma pessoa da cidade, que, segundo boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES) teve causa confirmada como a Covid-19. “Fomos pegos de surpresa. A Secretaria de Estado de Saúde não nos comunicou nada oficialmente”, afirmou Ronilda, dizendo que a noticia causou apreensão no pequeno município, de 3 mil habitantes, no Vale do Jequitinhonha.

Por outro lado, passou a circular em grupos de whatsapp em São Gonçalo do Rio Preto que pode ter ocorrido um erro de divulgação por parte da SES. No dia 24 de março, um homem de 33 anos, morador de São Gonçalo do Rio Preto, morreu na Santa Casa de Diamantina (distante 76 quilômetros de São Gonçalo), apresentando problemas respiratórios. O caso foi considerado suspeito para o coronavirus. O homem teria outros problema de saúde, entre eles, tuberculose.

Foi recolhido material e encaminhado exame laboratorial na Fundação Ezequiel Dias (Funed) em Belo Horizonte, como caso sendo como suspeito de coronavirus. Entretanto, hoje, após a divulgação do caso pela Secretaria de Estado de Saúde, passou a circular informação em São Gonçalo do Rio Preto que o teste do paciente deu negativo para a Codiv-19.

A Secretaria de Estado de Saúde foi procurada novamente pela reportagem, mas ainda não se manestou sobre os questionamentos a informação da Secretaria Municipal de Saúde e do prefeito de São Gonçalo.