Coronavírus: Boletim confirma primeira morte em Juiz de Fora

Prefeitura de Juiz de Fora confirmou a primeira morte por coronavírus (foto: Marcos Alfredo/ D.A Press) Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) divulgou, nesta quinta-feira (2), a primeira morte pelo novo coronavírus (COVID-19) em Juiz de Fora, na Zona da Mata. A informação foi anunciada no boletim epidemiológico diário.

O boletim não traz mais informações sobre a vítima.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do município, mas a mesma informa que não tem a informação e que aguarda a comunicação do governo estadual. O jornal também fez contato com a assessoria do estado e o órgão não se manifestou até a publicação desta matéria.

A Prefeitura de Juiz de Fora confirmou que a cidade tem 449 casos suspeitos de coronavírus; 32 casos estão confirmados e há mais seis óbitos em investigação.

Minas Gerais

Já no estado de Minas Gerais são 39.084 casos suspeitos para COVID-19; 370 casos confirmados; 53 mortes estão em investigação e seis mortes confirmados.

Dos seis óbitos confirmados, em quatro foram identificadas a presença de comorbidades ou fatores de risco. Para os outros dois, as investigações estão em curso. Já com relação à idade, dois pertencem à faixa etária de 20 a 59 anos; dois à faixa etária de 60 a 79 anos e dois pertencem à faixa etária acima de 80 anos de idade.