Moradores fazem 'blitz da conscientização' para evitar turistas em Lapinha da Serra

Em meio a pandemia de coronavírus, voluntários realizam blitz para conscientização de turistas (foto: Divulgação/Thomaz Dayrell) Lapinha da Serra, distrito turístico a 140 quilômetros de Belo Horizonte, a se organizarem e instituir uma “blitz” na entrada do vilarejo. A ação é feita por voluntários e tenta conscientizar turistas sobre as medidas de isolamento social recomendadas pelo Ministério da Saúde. A preocupação maior com os idosos levou moradores de, distrito turístico a 140 quilômetros de, a se organizarem e instituir uma “” na entrada do vilarejo. A ação é feita por voluntários e tenta conscientizar turistas sobre as medidas de isolamento social recomendadas pelo













Na imagem o condutor ambiental Thomaz Dayrell que é um dos líderes do movimento (foto: Divulgação/Thomaz Dayrell)

O condutor ambiental Thomaz Dayrell é um dos líderes do movimento. “Quando vimos que, mesmo depois do decreto da prefeitura de fechar todos os locais turísticos, muitas pessoas ainda estavam aproveitando a quarentena para vir aqui, resolvemos tomar uma atitude”, conta. “Nós, da comunidade, nos unimos para fazer a conscientização”, explica.





Pequeno distrito, Lapinha da Serra não dispõe de nenhum hospital. Os moradores dependem de uma enfermeira que vai semanalmente no único posto de saúde do local. O posto de saúde da cidade-sede, Santana do Riacho, fica a aproximadamente 30 minutos da região.





“A gente não tem uma situação boa de saúde aqui. É difícil. A cidade mais próxima com posto de saúde é Santana do Riacho. Mas lá não tem respirador. Caso venha a ocorrer alguma coisa, acredito que os casos devem ser encaminhados para Lagoa Santa e Belo Horizonte”, prevê Dayrell.





Ele observa que, por lá, a preocupação maior é com os idosos. “Aqui, a maioria dos moradores é mais velho. Mas eu vejo que a comunidade está empenhada. Vejo poucas pessoas na rua. Tem um ou outro idoso, mais cabeça dura. Mas acredito que eles entendem e estão evitando aglomeração. As ruas estão vazias e as pessoas estão preocupadas”.

DIVISAS

Na segunda-feira, o Ministério Público Federal (MPF) recomendou aos prefeitos dos municípios do Sul de Minas que se abstenham de adotar medidas de restrição excepcional e temporária de locomoção interestadual ou intermunicipal. Em algumas cidades haviam sido adotadas medidas de restrição de entrada e saída de pessoas, até mesmo com relato de uso de força policial.





Apesar disto, Dyarell confirma que esse não é o caso do distrito de Lapinha da Serra. “Não estamos impedindo a entrada de ninguém. Estamos apenas conscientizando as pessoas. Procurando saber quem são elas, onde estão indo. Até mesmo para manter o controle. A gente não proíbe a passagem de ninguém. Apenas orienta para que fiquem em casa”, explica.

