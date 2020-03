Esperança: vendedor de balas tenta sobreviver em meio à pandemia

(foto: Gladyton Rorigues/EM/D.A Press.) humanidade está em confinamento, o vendedor de balas Dailon Pereira vive seu maior desafio: enquanto busca renda, sobreviver à pandemia da COVID-19. Entre os carros na Avenida Afonso Pena, na região central de Belo Horizonte, o homem carrega um cartaz: “Não tenho coronavírus, tenho aluguel para pagar, filhos para alimentar e acima de tudo muita fé em Deus”. Em uma realidade em que quase metade daestá em confinamento, o vendedor de balasvive seu maior desafio: enquanto busca renda, sobreviver à pandemia da. Entre os carros na Avenida Afonso Pena, na região central de Belo Horizonte, o homem carrega um cartaz: “Não tenho coronavírus, tenho aluguel para pagar, filhos para alimentar e acima de tudo muita fé em Deus”.





SAIBA MAIS 18:09 - 31/03/2020 Moradores fazem 'blitz da conscientização' para evitar que turistas entrem em Lapinha da Serra Em conversa com o Estado de Minas, o vendedor revelou seus maiores temores. Dailon vive em uma casa alugada, perto da área onde vende as balas. Sem dinheiro, ele teme ser despejado. “Eu fico com medo de sair na rua, mas não tenho muito o que fazer. Eu preciso comer. Preciso me arriscar. Morar na rua? Eu não posso. Tive a ideia com a minha esposa de fazer a placa e acabou me ajudando. Consigo ter um retorno melhor”, conta.





A outra preocupação do ambulante são os filhos. Ele e a esposa Sheila Farias tiveram que enviar as duas crianças, de 12 e 4 anos, para viver com a avó em Barão dos Cocais, Região Central de Minas.





“É muito ruim ficar longe das minhas meninas. É horrível. Ainda mais sabendo que elas estão longe, tendo que ficar em casa. E não é como se elas estivessem melhores. Meus pais também estão com dificuldades”, explica. “Meu pai machucou o pé, agora não tem como trabalhar. O que eu espero é que o prefeito de Barão dos Cocais siga o exemplo das outras prefeituras e dê uma cesta básica para as famílias dos estudantes”, sugere.





Sheila trabalha como doméstica, mas está desempregada. Ela conta que, em meio à pandemia, acabou perdendo até mesmo serviços temporários. “Muito difícil, porque agora nessa situação ninguém está querendo contratar mais. Acabamos dependendo da venda das balas”, descreve.





Ao ser questionada sobre a ajuda da prefeitura para trabalhadores informais, Sheila explicou que ela e o marido não recebem a assistência. Ela alega que o casal estava em processo de retirada da segunda via da carteira de identidade, mas após a pandemia não havia como buscar os documentos nas instituições responsáveis.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Murta

