Esperança: cozinheiros de BH levam marmitas e livros a moradores de rua

Liderados pelo chefe de cozinha Júlio César Soier, um grupo de cozinheiros prepara marmitas para moradores de rua (foto: Divulgação/ Renata Paes) grupo de cozinheiros voluntários liderados pelo chefe de cozinha Júlio César Soier se juntou para um ato solidário. Os profissionais que antes comandavam cozinhas da capital preparam nesta quinta-feira (23) o jantar de 200 moradores de rua de Belo Horizonte. As marmitas serão entregues junto com livros que trazem mensagens de esperança em meio à pandemia do novo coronavírus.



As marmitas solidárias estão sendo feitas por uma equipe de oito pessoas na cozinha da Igreja Adventista do Sétimo Dia, localizada no Bairro Alto dos Pinheiros. O alimento começa a ser preparado por eles no início da tarde de toda quinta-feira. Ao fim, abastecem a van e seguem aos pontos em que irão fazer as entregas.



Entregues no bairros Cidade Industrial (Contagem), próximo ao Anel Rodoviário; Avenida Antônio Carlos, altura do Bairro Aparecida; Comunidade Pedreira Prado Lopes e na Unidade de Pronto Atendimento Oeste (UPA Oeste), as marmitas seguem uma dieta balanceada elaborada pelo próprio chef. Os moradores em situação de rua são abastecidos com feijão, arroz, carboidratos e cereais. “Tudo que é preciso para dar energia e imunidade”, detalha Júlio, que tem como desafio aumentar o volume das doações.





As 200 marmitas serão entregues junto com livros que trazem mensagens de esperança em meio à pandemia do novo coronavírus (foto: Divulgação/ Renata Paes)







A entrega dos livros junto com alimentos veio a partir da percepção dos transtornos de ansiedade durante a pandemia. “O problema da nossa geração é ansiedade. Com as palavras escritas nos livros, tentamos levar um pouco de fé e esperança para essas pessoas", diz o coordenador do grupo.





Os voluntários estão recebendo doações via WhatsApp. Para doar, basta entrar em contato: (31) 973094037.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Murta

