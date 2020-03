Com missas suspensas pelo coronavírus, padre abençoa fiéis em caminhonete

Se os católicos não podem ir à igreja, a igreja vai até os fiéis. Com essa missão de fé, o padre Uéliton Neves da Silva, titular da Paróquia de Nossa Senhora da Penha e reitor do Santuário São Geraldo Magela, em Itabira, na Região Central de Minas, saiu às ruas da cidade, na noite de quinta-feira (26), abençoando a população com o Santíssimo Sacramento. Sozinho, com os paramentos e ajoelhado na carroceria de uma caminhonete, o religioso carregava nas mãos o ostensório, peça com a hóstia consagrada pouco antes na missa privada no santuário. Se osnão podem ir à, a igreja vai até os fiéis. Com essa missão de fé, o padre Uéliton Neves da Silva, titular da Paróquia de Nossa Senhora da Penha e reitor do Santuário São Geraldo Magela, em, na Região Central de Minas, saiu às ruas da cidade, na noite de quinta-feira (26), abençoando a população com o. Sozinho, com os paramentos e ajoelhado na carroceria de uma, o religioso carregava nas mãos o ostensório, peça com a hóstia consagrada pouco antes na missa privada no santuário.