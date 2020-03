Arquidiocese de BH cancela missas e procissões da semana santa

(foto: Gladyston Rodrigues/EM )

Diante da pandemia do novo coronavírus (covid19), a Arquidiocese de Belo Horizonte, que congrega 28 municípios, decidiu cancelar as missas, procissões, sermões, vias sacras e demais ritos tradicionais da Semana Santa (5 a 12 de abril). A decisão faz parte de uma série de orientações divulgadas pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, também presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil ( CNBB).



A exceção, confirme o documento é para o tríduo pascal, considerado o coração da vida da Igreja, e que começa da manhã da quinta-feira santa e vai até o domingo da ressurreição (do mundo de pascoa). Na sexta-feira da paixão, se houver encenação em local público, o que deve ocorrer apenas em uma paróquia do município, as pessoas devem manter distância umas das outras, sendo abolido o beijo na cruz.



A exceção, confirme o documento é para o, considerado o coração da vida da Igreja, e que começa da manhã da quinta-feira santa e vai até o domingo da ressurreição (do mundo de pascoa). Na sexta-feira da paixão, se houver encenação em local público, o que deve ocorrer apenas em uma paróquia do município, as pessoas devem manter distância umas das outras, sendo abolido o beijo na cruz.

Dom Walmor deterninou ainda que a Missa da Unidade, que será realizada pela primeira vez na Catedral Cristo Rei, em construção no bairro Juliana, na Região Norte de BH, fica restrita ao clero. A partir de agora, tidas as missas e demais celebrações que envolvam aglomeração estão suspensas.



Casamentos

Com a suspensão dos sacramentos, as cerimônias de casamentos marcados até julho devem ser adiadas e agendados para datas a partir de agosto. No caso de os noivos quererem manter a data previamente marcada, eles devem conversar com o pároco e redimensionar a cerimônia, limitando o número de convidados para evitar aglomeração.