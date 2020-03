Coronavírus: Hospital das Clínicas suspende consultas e cirurgias em BH

Hospital das Clínicas suspendeu alguns atendimentos por causa do coronavírus (foto: Divulgação)

Como medida de combate ao novo coronavírus, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) anunciou a suspensão de atendimentos em algumas áreas. Consultas e cirurgias serão desmarcadas para a segurança dos pacientes.Em comunicado, o Hospital das Clínicas informou que “suspenderá as consultas clínicas e cirúrgicas eletivas agendadas, conforme avaliação da equipe médica de cada especialidade, e todas as cirurgias ambulatoriais eletivas”.Ainda de acordo com o comunicado, o hospital está observando as recomendações emitidas pelas autoridades sanitárias nacionais e a gestão local do Sistema Único de Saúde (SUS) no que diz respeito à organização da oferta de serviços à população.Apesar da suspensão do atendimento em algumas áreas, o Hospital das Clínicas segue adotando uma série de ações para combater o novo coronavírus. Entre elas, está a revisão do Plano de Contingência para o Covid-19, estabelecendo o fluxo de atendimento ao paciente com suspeita de coronavírus.Atualmente, o HC-UFMG possui em seu quadro de trabalhadores 747 médicos e 1859 profissionais assistenciais. Os funcionários estão sendo informados sobre o novo protocolo de atendimento e recebendo treinamentos específicos em relação à assistência aos pacientes com suspeita de coronavírus.