Guarda Municipal de Betim distribuirá garrafas de álcool à população nesta terça

(foto: TJMG/Reprodução) Guarda Municipal de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, distribuirá garrafas de álcool 70% para a população nesta terça-feira (31). A iniciativa faz parte de um conjunto de ações de conscientização e combate ao coronavírus e foi divulgada pela Prefeitura Municipal da cidade nesta segunda-feira (30). de, na Região Metropolitana degarrafas depara anesta terça-feira (31). A iniciativa faz parte de um conjunto de ações deaoe foi divulgada pelada cidade nesta segunda-feira (30).









A distribuição será feita durante a manhã, às 10h, e no período da tarde, a partir das 15h na Avenida Edmélia Mattos Lazzarotti, próximo à Praça do Encontro. De acordo com a prefeitura, o produto também será entregue em pontos de ônibus do município.





Até o último domingo (29), os moradores betinenses receberam 41.060 garrafas de 500 ml de álcool. A previsão para a nova ação, desta terça, é que a Guarda Municipal distribua 200 garrafas do produto à população.

Dicas da Prefeitura de Betim para a prevenção da COVID-19

- Lave as mãos frequentemente com água e sabão por, pelo menos, 20 segundos. Se não houver água e sabão, use um desinfetante para as mãos à base de álcool;

- Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

- Ao cumprimentar as pessoas, evite tocá-las;

- Cubra a boca e o nariz ao tossir ou espirrar com o antebraço ou com um lenço de papel (e jogue-o no lixo);

- Limpe e desinfete objetos e superfícies tocados com frequência;

- Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, copos, escola de dente e maquiagem.

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?



A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

