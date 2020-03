Coronavírus: Brasil tem 159 mortes confirmadas pela doença e 4.579 casos

Número de mortes por coronavírus no Brasil volta a crescer (foto: AFP) Ministério da Saúde atualizou o boletim sobre o coronavírus (COVID-19) nesta segunda-feira (30). O número de mortes pela doença chegou a 159, 23 a mais que os dados divulgados nesse domingo (29), atingindo uma taxa de letalidade de 3,5%. Ao todo, são 4.579 casos confirmados em todo o país. Apesar de alto, o índice apresentou redução pelo terceiro dia seguido. atualizou o boletim sobre o) nesta segunda-feira (30). O número depela doença chegou a, 23 a mais que os dados divulgados nesse domingo (29), atingindo uma taxa de letalidade de 3,5%. Ao todo, sãoem todo o país. Apesar de alto, o índice apresentou redução pelo terceiro dia seguido.

As mortes estão localizadas nos estados do Amazonas (1), Bahia (1), Ceará (5), Pernambuco (6), Piauí (3), Rio Grande do Norte (1), Rio de Janeiro (18), São Paulo (113), Distrito Federal (1), Goiás (1), Minas Gerais (1), Paraná (3), Santa Catarina (1) e Rio Grande do Sul (3).