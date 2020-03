Justiça homologa acordo entre Vale e Brumadinho; mineradora deve pagar mais de R$100 milhões para obras

Buscas por vítimas da tragédia em Brumadinho são interrompidas por causa do coronavírus. 11 pessoas continuam desaparecidas (foto: 29/01/2019 - Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Foirelacionado àaplicadas àem virtude donoem janeiro de 2019. A mineradora deve pagar, decorrente da aplicação de multas estipuladas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Brumadinho. Acordo foi homologado na sexta-feira pela juíza da 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Brumadinho, Perla Saliba Brito.Segundo a decisão, a destinação dos valores daspara ado município. Eles deverão ser empregados, por exemplo, nae em, relacionados direta ou indiretamente com o rompimento da barragem no Córrego do Feijão.Vale ressaltar que, na sentença de homologação do acordo, a magistrada ressalta ade utilizar dos recursos para. Isso porque a Vale já se encontra obrigada, por sentença judicial em Ação Civil Pública própria, à reparação integral do dano ambiental causado.Segundo a juíza Perla Saliba, a homologação do acordo teve parecer favorável do, e que seus termos foram devidamente submetidos à consulta e aprovação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Codema).Isso porque, na sentença consta ainda que, segundo o estabelecido, o Ministério Público (MP) será informado de qualquer repasse, pagamento ou saque do valor depositado pela Vale - com a respectiva evidência de aplicação dos valores, para a prestação de contas. A medida deve assegurar que a totalidade dos valores da multa terá a destinação devida.A juíza Perla Saliba ressaltou ainda que o acordo não significa autorização para a realização dos projetos, que deverão ser devidamente precedidos das licenças dos órgãos competentes."Os projetos permanecem sujeitos a controle quando da sua concretização, tanto no que diz respeito à forma como se dará na prática a sua definição, quanto à sua forma de execução, até mesmo no que concerne à necessária observância das normas protetivas do patrimônio público", pontuou.