Coronavírus: secretário de Saúde de MG anuncia R$ 60 milhões para municípios e reforço na rede laboratorial

Outra ação anunciada por Carlos Eduardo Amaral é uma resolução, prevista para ser publicada neste sábado (28), na qual recrutará dois mil leitos com estrutura para CTI. De acordo com o secretário, hospitais de todo o estado poderão registrar suas estruturas junto à Secretaria Estadual de Saúde (SES/MG). O custeio será financiado pelo teto da terapia intensiva do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Nosso objetivo é criar uma rede estruturada para que pacientes graves de todo o estado possam ser tratados”, declarou Amaral.

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?

A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





Mitos e verdades sobre o vírus





