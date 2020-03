Coronavírus: Saúde investiga 28 óbitos e confirma 36 novos casos em Minas

(foto: STR AFP)

Doente maior de 80

Disseminação pelo estado

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG)pelo novono Estado. O número de infectados saltou paranesta sexta-feira (27)-em apenas 24 horas. As informações são do Informe Epidemiológico da SES/MG.segue liderando o ranking de infecções, coma mais desde quinta (27). Ainda de acordo com o boletim, ostiveram nova disparada: são, ou seja, mais 4292 em um só dia.O balanço divulgado pela SES aponta dados novos sobre o perfil dano Estado. Pela primeira vez, o documento registra um doente, além de um jovem na faixa de 10 a 19 anos.A faixa etária deanos segue concentrando o maior número de pacientes - 159, ou 84,1% do público total. Na casa dos 60 a 79 anos, há 27 casos - ou 14,3% das infecções. Um recém nascido também foi contaminado. Nenhuma criança entre 1 e 9 anos de idade foi vítima do contágio até então.Vinte e seis cidades mineiras reportaram de contágio pela COVID-19 até o momento. Campo Belo, Sabará, Patos de Minas, São João Del Rey, entraram para a lista nesta sexta (27).

Veja o ranking de infecções por COVID-19 nas cidades de Minas

Belo Horizonte (118)

Nova Lima (13)

Juiz de Fora (11)

Uberlândia (7)

Divinópolis (6)

Betim (4)

Uberaba (3)

Contagem (3)

Sete Lagoas (2)

Mariana (2)

Lagoa da Prata (2)

Boa Esperança (1)

Bom Despacho (1)

Campos Altos (1)

Coronel Fabriciano (1)

Governador Valadares (1)

Ipatinga (1)

Patrocínio (1)

Poços de Caldas (1)

São João Del Rei (1)

Timóteo (1)

Casos em investigação (5)