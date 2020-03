Morre criança com suspeita de infecção pelo novo coronavírus em BH

Criança estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Camilo, em BH (foto: Portal Medicina e Saúde/Reprodução da internet)

Morreu nessa quarta-feira (25) uma criança com suspeita de infecção pelo novo coronavírus em Belo Horizonte. A vítima estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Camilo, no Bairro Floresta, Região Leste da capital mineira.

Segundo a Unimed-BH, que administra o hospital, o paciente enfrentava umHá suspeita de que a complicação tenha ocorrido por causa da

O hospital, de acordo com a Unimed, seguiu o protocolo do Ministério da Saúde, fez a coleta do exame da criança e encaminhou ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Minas Gerais (Cievs-Minas).

Contudo, ainda não há resultado para o exame. Se o diagnóstico for confirmado, essa seria a primeira vida perdida pela doença computada em Minas Gerais.

A reportagem procurou a Secretaria Municipal de Saúde para obter um posicionamento, mas a pasta informou que os esclarecimentos devem ser dados pela Secretaria de Estado de Saúde.

Consultada sobre os resultados dos exames realizados pelo Cievs-Minas, a pasta estadual informou que não há registro de nenhum óbito para a COVID-19 em Minas Gerais até o momento.