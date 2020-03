Kalil volta a defender o isolamento social: 'Estão relaxando? O pior começa na quarta-feira'

Kalil voltou a defender o isolamento social durante a pandemia do coronavírus (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) redes sociais têm sido o principal meio de comunicação do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) com a população, especialmente nesse período de quarentena. Nesta quinta-feira (26), o chefe do Executivo usou a internet mais uma vez para voltar a defender o isolamento social, temendo um crescimento de casos do novo coronavírus (COVID-19). Astêm sido o principal meio de comunicação do prefeito decom a população, especialmente nesse período de quarentena. Nesta quinta-feira (26), o chefe do Executivo usou a internet mais uma vez para voltar a, temendo um crescimento de casos do





De acordo com Kalil, técnicos e especialistas da saúde indicam que o começo de abril será marcado por um aumento considerável no número de pessoas infectadas pela COVID-19. "Estão relaxando??? Segundo os técnicos e especialistas, o pior começa na quarta-feira”, escreveu o prefeito, numa pregação que se opõe às posturas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que vem defendendo afrouxamento da quarentena e retomada de parte das atividades econômicas e até reabertura de escolas.









Bolsonaro, na terça (24). Na ocasião, Bolsonaro defendeu a volta da normalidade no Brasil, isolando apenas pessoas que se encaixassem no grupo de risco da COVID-19. Nessa quarta (25), Kalil já havia utilizado suas redes sociais para pedir que a população permanecesse em casa , rebatendo o pronunciamento feito por, na terça (24). Na ocasião, Bolsonaro defendeu a volta da normalidade no Brasil, isolando apenas pessoas que se encaixassem no grupo de risco da





No ritmo atual, se não levarem o isolamento a sério, o número de mortes crescerá entre quarta-feira e sábado da semana que vem.



Já são 1500 mortes por dia na Europa. Não vamos brincar. %u2014 Alexandre Kalil (@alexandrekalil) March 26, 2020 153 casos confirmados de coronavírus em Minas Gerais, 17.409 sob investigação. Em Belo Horizonte há 96 infectados - seis a mais desde quarta. Já sãode coronavírus em Minas Gerais,. Em Belo Horizonte há- seis a mais desde quarta.

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?

A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





Mitos e verdades sobre o vírus