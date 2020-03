Expominas começa a receber equipamentos para construção de hospital de campanha

Todos os militares envolvidos na instalação dos leitos utilizavam máscaras (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Expominas começou a ser reestruturado nesta quinta-feira (26) para ser transformado em hospital de campanha no tratamento de pacientes infectados durante o período de pandemia do coronavírus (COVID-19). A ideia do governo de Minas é que sejam instalados nos dois galpões 900 leitos com respiradores, desafogando, assim, outros hospitais da região que possam estar superlotados com o aumento exponencial da doença. Um dos principais locais de exposições em Belo Horizonte, ocomeçou a ser(26) para ser transformado em hospital de campanha no tratamento de pacientes infectados durante o período de pandemia do. A ideia doé que sejam instalados nos dois galpões, desafogando, assim, outros hospitais da região que possam estar superlotados com o aumento exponencial da doença.





A previsão é de que as obras durem uma semana. Pelo menos 60 toneladas de equipamentos serão usados na adaptação de toda a estrutura, que conta com 18 mil metros quadrados. Cinco caminhões tiveram acesso ao local para descarregar os materiais, auxiliados pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar – todos usavam máscaras.





16:38 - 26/03/2020 Centros de convenção são alternativa mais rápida para abrigar hospitais Alexandre Kalil (PSD) instaurou decreto municipal proibindo o funcionamento de bares, restaurantes, casas de shows e eventos noturnos para evitar aglomerações na capital. No início da semana, o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), e o secretário de estado de saúde, Carlos Eduardo Amaral, aprovaram as estruturas do local para improvisar o hospital de campanha. Localizado na Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte, o Expominas paralisou suas atividades desde que o prefeitoinstaurou decreto municipal proibindo o funcionamento de bares, restaurantes, casas de shows e eventos noturnos para evitar aglomerações na capital. No início da semana, o governador de Minas,, e o secretário de estado de saúde, Carlos Eduardo Amaral, aprovaram as estruturas do local para improvisar o hospital de campanha.





Com a instalação de leitos adicionais, o governador entende que o estado estará preparado para o maior estágio de infectados pelo coronavírus. “Nosso foco inicial é salvar vidas. A doença nos exige cada vez mais recursos e esforços nossos. Como o Expomimas está com a sua atividade interrompida, vamos aproveitar o galpão climatizado e um pé-direito adequado para darmos início à construção do hospital de campanha. Além disso, ainda temos a previsão de ofertarmos mais 100 leitos de alta complexidade em uma área anexa”.





No novo espaço, a Secretaria Estadual de Saúde do estado (SES-MG) prevê que 800 leitos sejam disponibilizados para pacientes mais graves. Os outros 100 serão para os casos simples da COVID-19. De acordo com Zema, parte dos recursos destinados à construção do hospital de campanha virão da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), que antes investiria uma quantia em patrocínios de feiras no próprio Expominas, cancelados por causa do coronavírus.





Além do Expominas, a Secretaria de Saúde usará estruturas no interior de Minas para socorrer as vítimas da pandemia. Cidades como Juiz de Fora, Uberlândia, Divinópolis e Barbacena – que dispõem de bons recursos estruturais e estão em pontos estratégicos do estado – estão no radar para que também sejam transformados em hospitais de campanha. A Polícia Militar visitou algumas das estruturas e deu aval para que o governo instale leitos adicionais.

