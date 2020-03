'Isolamento é fundamental', afirma secretário de Saúde em Minas

O secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, ressaltou a necessidade do isolamento social para conter o avanço do coronavírus. O pronunciamento foi feito nesta quinta-feira (26) durante entrevista coletiva em que anunciou ainda outras ações de prevenção e enfrentamento à COVID-19 em Minas Gerais.

O secretário reafirmou que a orientação de quarentena recebida desde a semana passada com o aumento do número de casos permanece válida em todo território mineiro, que enfrenta a transmissão comunitária. “Com relação ao isolamento, é fundamental neste momento para evitar o”, disse Amaral, numa postura contrária à do presidente Jair Bolsonaro, que vem defendendo relaxamento na quarentena.