Idosos serão vacinados por ordem de chegada em farmácia que fez parceria com a PBH

Celso Rogério foi um dos idosos vacinados neste primeiro dia da Campanha de vacinação contra a gripe (foto: Leandro Couri)

Idosos que optarem pela vacinação contra ana Drogaria Araujo serão atendidos por ordem de chegada. Como houve sobrecarga do sistema, a empresa aboliu nesta quinta-feira (26) a marcação on-line. Dessa forma, o arranjo da fila será por meio de senhas distribuídas na entrada das farmácias do grupo. A nova organização será válida a partir desta sexta-feira (27) nas lojas participantes da, numa parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, responsável pela distribuição das vacinas. Para os idosos com dificuldade de locomoção, aporvai continuar.



As senhas poderão ser retiradas a partir das 8h e serão válidas até as 14 horas do mesmo dia. O horário de vacinação dos idosos será distribuído neste período de seis horas. Segundo a empresa, a quantidade de fichas que será distribuída é equivalente ao número de vacinas disponíveis no dia.



A mudança na organização da campanha aconteceu após complicações no agendamento on-line. Logo no primeiro dia, o site da drogaria ficou sobrecarregado e muitas pessoas não conseguiram marcar um horário para serem vacinadas. Mesmo com a dificuldade, a Araujo informou que 2,4 mil agendamentos foram feitos.



Entretanto, nesta-quinta feira (26), idosos que foram às farmácias sem horário marcado também foram vacinados. O dentista Celso Rogério esteve na filial da Araújo na Praça Marília de Dirceu, no Bairro de Lourdes, sem agendamento e foi imunizado. "Tinha umas cinco pessoas na minha frente, mas foi bem rápido. Fui vacinado em uns quatro segundos", relatou o dentista. Celso elogiou os cuidados sanitários: “As pessoas estavam separadas, pelo menos um metro umas das outras”.





João Borges foi imunizado pelo 'Drive Thru' da Drogaria Araujo (foto: Leandro Couri)

Novas vacinas

De acordo com a d, as farmácias filiadas têm vacinas suficientes para imunizar uma quantidade estabelecida de idosos nesta. O total não foi revelado. A campanha se estenderá pelas próximas semanas, conforme a disponibilidade deem cada loja. “Assim que novos estoques da vacina forem entregues, avisaremos pelas redes sociais da”, afirma aPara reforçar os cuidados a serem tomados durante a, a dpublicou uma lista deem seu site oficial . M uitos idosos entenderam a necessidade da vacina no combate à COVID-19 : “É melhor prevenir a remediar”, afirmou o aposentado João Borges. “Não estou saindo de casa...Vim só para tomar a vacina”, contou Borges, após ser vacinado no drive- thru da Araujo.informou que vai receber maisnesta sexta-feira (27/3). Avai repassar, "o mais rápido possível", o produto imunizador para os pontos da, afirma aNa última segunda-feira (23/03),recebeu cerca de 215 mil doses da primeira remessa de vacinas entregues pelo. Entretanto, nesta quinta-feira (26), algunsda capital estavam sem estoque. “Com o aumento da procura da vacina, em algumas unidades de saúde e postos extras podem ocorrer faltas pontuais”, afirma asão disponibilizadas pelopara as. Dessa forma, arepassa, em parceria, para asinforma quenão foi cancelada e as doses serão entregues igualmente aos. “ A parceria com a Drogaria Araujo foi feita para ampliar os locais de vacinação, de forma a evitar aglomerações ”, afirmou aSegundo o, cerca de. É esperado quee trabalhadores da saúde sejam imunizados nesta primeira fase, que começou na última segunda-feira (23).*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Murta