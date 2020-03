Unidades de acolhimento em BH ganham fita de distanciamento social

Fitas de distanciamento social instaladas no albergue Tia Branca, na Rua Conselheiro Rocha, no Bairro Floresta (foto: PBH/Divulgação) conter a propagação do novo coronavírus, fitas de distanciamento social de 1,5 metro, estão sendo instaladas em abrigos, restaurantes populares e centros de referência de Belo Horizonte. A medida está sendo executada pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) e os trabalhos começaram nesta semana. De modo ado novode 1,5 metro, estão sendoem abrigos, restaurantes populares e centros de referência de Belo Horizonte. A medida está sendopela Superintendência de Desenvolvimento da Capitale os trabalhos começaram nesta semana.

As equipes da Sudecap já iniciaram os trabalhos e algumas unidades já contam com a novidade. Entre elas, o abrigo São Paulo, localizado no Bairro Primeiro de Maio, na Região Norte da capital, o albergue Tia Branca, na Rua Conselheiro Rocha, no Bairro Floresta, Região Leste, e o Centro de Referência da Juventude, na Rua Guaicurus, no centro da capital.