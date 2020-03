Coronavírus: PBH vai instalar novo centro para tratar pacientes; veja onde

Novo centro de atendimento a pacientes com sintomas de doenças respiratórias será instalada na quarta-feira em Venda Nova (foto: Gabriel Ronan/EM/D.A Press)

Belo Horizonte terá um novo centro para tratamento de pessoas com sintomas do coronavírus a partir desta quarta-feira (25). A estrutura ficará no segundo andar da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Venda Nova, localizada na Rua Padre Pedro Pinto, 175.

Segundo a prefeitura,vão trabalhar no local. Eles podem atender qualquer pessoa com sintoma de doença respiratória.

A infraestrutura de atendimento inclui 10 macas, medicamentos e equipamentos de oxigenação e de aferição de pressão arterial.

O centro de Venda Nova passa a contar nesta quarta também com apoio do Exército. Uma equipe de cinco militares dará apoio administrativo: eles vão preencher fichas de atendimento e auxiliar na organização da unidade.

A região conta também com auxílio de pediatras da Polícia Militar. Eles trabalham na UPA Venda Nova.

Além de Venda Nova, na Região Centro-Sul de BH foi instalada uma unidade deste tipo. O outro centro também está localizado na UPA da regional.

Inicialmente, essas unidades se destinavam somente ao tratamento de casos suspeitos da COVID-19. Contudo, devido aos casos de transmissão local, a prefeitura decidiu ampliar o atendimento para todos aqueles que apresentarem sintomas de doenças respiratórias.

Além dos dois centros especializados, a prefeitura informa que seus 152 postos de saúde continuam abertos em BH.

Contudo, a orientação é para que a pessoa só procure as unidades de saúde se apresentar coriza, dor de garganta, febre e tosse. Nesse caso, é importantíssimo que o paciente chegue de máscara para não correr o risco de transmitir o novo coronavírus para outras pessoas.

Confira abaixo as diretrizes que devem ser seguidas pelos pacientes:

- Coriza + dor de garganta – permanecer em casa;

- Coriza, dor de garganta e febre – ficar alerta em casa;

- Coriza, dor de garganta, febre e tosse – procurar um Centro de Saúde, utilizando máscara;

- Coriza, dor de garganta, febre, tosse e falta de ar – procurar um serviço de urgência, utilizando máscara.

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?

A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





Mitos e verdades sobre o vírus





