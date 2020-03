Contra coronavírus, prefeitos querem abrir leitos em hospital com obras paradas

Prefeitos querem que a ala mais avançada do hospital seja utilizada para a implantação dos leitos. (foto: Divulgação/PMD)

Prefeitos da Regiãode Minas Gerais querem a liberação deao estado para a compra de equipamentos necessários para viabilizar a abertura deno, em. Com 80% das obras concluídas, a construção está paralisada desde 2016. Mesmo assim, eles defendem que uma das alas mais avançadas seja utilizada para receber pacientes com suspeita ou confirmação da

A ideia é abrir entre 50 a 100 leitos nas alas do bloco cirúrgico e enfermaria, dentre eles de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “Estamos colocando a mão de obra do Samu à disposição”, afirmou o presidente do Cis-Urg, o prefeito de Carmo do Cajuru, Edson Vilela (PSB). O consórcio, assim com a própria Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Divinópolis, em um primeiro momento, poderia assumir a gestão da unidade.

Entretanto, por enquanto, os prefeitos preferem não aprofundar nas questões relacionadas ao gerenciamento e custeio. “Não estamos discutindo gestão e, sim, o que vamos conseguir oferecer de leitos para a nossa região para que a gente não passe por situações como na Itália, em que os médicos, em determinados momentos, precisam definir quem vive e quem morre”, argumento Vilela.

Mesmo evitando falar sobre os detalhes, se a gestão ficar para o consórcio deverá haver a divisão das despesas seguindo as respectivas proporcionalidades. Com a autorização para o funcionamento, estado e União também poderão aportar recursos.

Medidas de precauções

A medida, segundo os prefeitos, é uma precaução, caso a situação se agrave ainda mais. “Se a situação se agravar, não haverá leitos para atender toda essa população da macro e microrregião. No caso de Cláudio, não tem nem CTI”, disse o presidente do Consórcio Intermunicipal do Vale do Itapecerica (Cisvi) e prefeito de Cláudio, José Rodrigues Barros (PRTB).

O prefeito de Divinópolis, Galileu Machado (MDB), lidera o movimento em tom de socorro: “Queríamos pedir ao secretário que entendesse a nossa situação de desespero, para deixar o local todo equipado para atender, se for o caso, as pessoas. Estamos passando por momentos difíceis sem saber o que fazer”.

Prefeitos descartam hospital de campanha

Na sexta-feira (20), o prefeito de Divinópolis afirmou ter recebido a primeira negativa do Estado. Mesmo assim, os políticos não vislumbram alternativa e descartam usar outro local para montar hospital de campanha. “Por que gastar, se já temos uma estrutura pronta? Vamos usar esses recursos para comprar equipamentos, insumos, para colocar a ala para funcionar”, argumentou o prefeito de Carmo do Cajuru, Edson Vilela.

Uma saída seria mobilizar o empresariado da região. "Há empresários fortes que estão sensibilizados. Se fizermos uma campanha juntamente com esses empresários, tenho certeza que a gente consegue alavancar um volume expressivo de dinheiro para investir nessa estrutura”, prevê Vilela. Outra opção é a possibilidade de abertura de 30 a 40 leitos no Complexo de Saúde São João de Deus, mas ainda há dúvida sobre a capacidade de estrutura física.

Já a viabilização do hospital regional, segundo o prefeito Machado, de Divinópolis, resultaria, após o enfrentamento da crise, em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) nível três para atender a região até que a obra seja 100% concluída.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que “monitora 24 horas por dia a situação do coronavírus. Disse ainda que “estuda todas as possibilidades viáveis para a abertura de leitos nos municípios mineiros, sempre em parceria com o Ministério da Saúde. Diversos fatores são levados em consideração. No momento oportuno, as definições serão comunicadas à sociedade”.

O Hospital Regional de Divinópolis tem uma área com 54 mil metros quadrados de terreno, 16 mil de área médica. A estrutura deverá atender 500 mil pessoas. Na primeira fase estão previstos 210 leitos para cirurgias, internações e pronto atendimento, sendo 30 para o Centro de Terapia Intensiva (CTI) adulto e 20 para o infantil.





