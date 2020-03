Zema anuncia instalação de novos leitos no Expominas e no Mário Penna

(foto: Marcelo Ferreira/CB/D. A. Press)



O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou nesta tarde de terça-feira que usará a estrutura do Expominas e do Hospital Mário Penna para a instalação de leitos adicionais para tratamento de pacientes que tiverem diagnosticados o novo coronavírus. A medida foi divulgada em entrevista veiculada na Cidade Administrativa, que contou com a presença dos secretários de estado de saúde, Carlos Eduardo Amaral, e do planejamento e gestão, Otto Alexandre Levy Reis.









No Hospital Mário Penna, o espaço usado para abrigar vítimas do coronavírus seria uma ala desocupada, com 58 leitos. “Vamos verificar hospitais com alas vagas ou leitos ociosos. A forma mais fácil de adicionar novos leitos é um hospital com alas vagas, como vi no Mário Penna. Já há instalações prontas, como oxigênio, eletricidade e vácuo. Basta levar os equipamentos e conectá-los, o que agilizará muito a operação de novos leitos”, afirmou Romeu Zema.





O estado divulgou novos dados com relação ao número de infetados pela pandemia. São 11.832 casos notificados, com 130 confirmados e nenhuma morte. Ciente de que a situação vai se agravar, o governo está avaliando unidades no interior que também possam servir de atendimento imediato conforme a demanda. De acordo com Zema, cidades como Barbarcena, Uberlândia, Juiz de Fora e Divinópolis podem servir de unidades no tratamento intensivo da pandemia.



Embora demonstre preocupação com os rumos da economia no estado, o governador diz que a saúde deve ser o assunto prioritário no momento: “Por ora, todo nosso foco está direcionado a salvar vidas. Agora, a doença está tendo proporção, nos exigindo recursos e esforços nossos. Sabemos que daqui a 30 ou 60 dias, a economia passará a ser o foco de nossas atividades. Mas, por enquanto, estou preocupado em conseguir leitos adicionais para as pessoas que vierem a adoecer”.





O secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, diz que já há um mapa do cenário que o coronavírus pode afetar em Minas: “Estamos objetivando recrutar 1,7 mil leitos para terapia intensiva. Estamos fazendo um censo de quais leitos poderiam ser usados. Esses leitos muitas vezes são operacionais, atendendo à demanda da população”. O estado prometeu que disponibilizará 5,5 milhões de máscaras, gorros, aventais e pares de luvas a serem usados por profissionais de saúde nesse período de expansão do coronavírus.





Com relação à economia, Zema prevê que Minas deixe de arrecadar R$ 7,5 bilhões com o ICMS em virtude da paralisação no estado. Inicialmente, o governo previa uma queda de R$ 2,5 bilhões, mas o cenário mudou em virtude da gravidade do problema. Uma simulação inicial da Secretaria de Estado da Fazenda prevê que Minas tenha queda de crescimento de 4% no período da pandemia.





Zema anunciou que o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) disponibilizou nesta terça-feira (24) uma linha de crédito para micro e pequenas empresas do setor de turismo, cujo impacto foi imediato, com juros abaixo do mercado e prazo maior de pagamento. “É uma atividade extremamente afetada pela atual crise, fazendo com que as pessoas deixem de viajar”, comenta.





Ele sinaliza que o governo federal poderá contribuir nos próximos dias com ações para ajudar o fortalecimento da economia. “É possível que alguma medida possa sair, o que seria bem-vinda. As empresas estarão temerosas, com medo de não arcar com a folha de pagamento. Os empregados estão temerosos de não poderem manter o emprego. Mas o próprio governo tem interesse de que as pessoas mantenham seus empregos por uma questão social e econômica, já que ele arrecada a maioria de recursos de pessoas jurídicas”, diz o governador.

