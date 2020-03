Mário Penna pode se tornar hospital de campanha para combate ao coronavírus

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Hospital Mário Penna pode se transformar em hospital de campanha no combate ao novo coronavírus. A instituição foi visitada nesta terça-feira (24) pelo governador Romeu Zema (Novo), acompanhado do vice, Paulo Brant, e do secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo. Há possibilidade de abrir 58 leitos para tratamento exclusivo de pacientes afetados pela COVID-19. Minas Gerais vai avaliar se opode se transformar em hospital de campanha no combate ao novo coronavírus. A instituição foi visitada nesta terça-feira (24) pelo), acompanhado doHá possibilidade de abrir 58 leitos para tratamento exclusivo de pacientes afetados pela COVID-19.





O Hospital Mário Penna, localizado no Bairro Santa Efigênia, Região Leste de Belo Horizonte, atua há cerca de 50 anos no tratamento de pessoas com câncer em Minas Gerais e é uma das principais portas do Sistema Único de Saúde (SUS). Há cerca de 10 meses, a unidade realiza consultas eletivas, ou seja, agendadas. Cirurgias, exames e tratamentos de quimioterapia foram transferidos para o Hospital Luxemburgo, no bairro de mesmo nome.





Mário Antônio Viana Leite, atual diretor administrativo do hospital, afirmou que há viabilidade nessa proposta diante da COVID-19. “Temos toda a capacidade, seja com leitos ou com equipe, de ser esse apoio para o governo. Estamos preparados e queremos ajudar”, disse.





“É um momento preocupante para o mundo, e principalmente para o nosso estado. Nós sabemos da responsabilidade da instituição, que já é reconhecida pelo trabalho oncológico”, explica. “Temos bons infectologistas e a partir deles podemos fazer uma boa equipe”.





Durante a visita, o governador, o vice e o secretário de Saúde conversaram sobre o que poderia ser feito na unidade para que ele vire efetivamente um centro de combate ao coronavírus.





A unidade de atendimento já possui leitos equipados, blocos cirúrgicos e um extenso centro de terapia semi-intensiva.

