Ônibus: quarentena faz quantidade de passageiros cair 63% em BH

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Menos gente nas ruas e também nasde Belo Horizonte. Com boa parte das empresas liberando seus funcionários para omesma estratégia dos órgãos públicos, as companhias de transporte público da capital mineira computaramcruzando as roletas nos últimos dias.

Segundo a Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans), circularam 530 mil passageiros nos ônibus na última sexta-feira (20). A média por dia útil na capital é de

Os números da BHTrans, vale ressaltar, não consideram o transporte feito por ônibus intermunicipais, aqueles geralmente marcados pela cor vermelha.

No último fim de semana, a situação não foi diferente. Foram transportados 218,3 mil passageiros no sábado, uma queda de 65% considerando a mediana de 626,4 mil.

Já no domingo, a queda foi parecida: 63%. No total, 105 mil pagaram passagem, bem menos que a média de 286,4 mil passageiros nesse dia da semana.

A maior diminuição de circulação de passageiros aconteceu na segunda-feira (23). Em vez dos 1,2 milhão de usuários esperados para o dia, apenas 352,6 mil pessoas optaram por fazer seus percursos de ônibus (queda de 71%).

Considerando esses quatro dias, a queda média de passageiros nos ônibus da capital mineira foi de 63,5%, conforme os números da BHTrans. Deveriam circular, segundo a média histórica, 3.312.901 passsageiros nos coletivos da cidade, mas apenas 1.206.103 optaram por esse transporte.

Para efeito de comparação, o total apurado entre sexta e segunda-feira equivale ao transportado, conforme a média histórica, em apenas um dia útil na capital.