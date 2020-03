Coronavírus: BHTrans exige que ônibus circulem só com passageiros sentados

Em meio ao caos epidemiológico provocado pelo coronavírus, ônibus com ar-condicionado também preocupam passageiros (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) determinou que todos os ônibus da capital mineira circulem apenas com passageiros sentados. A medida segue decreto assinado pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), na sexta-feira (20), reduzindo a capacidade máxima dos coletivos que trafegam dentro das cidades. A exigência começa a valer a partir desta segunda-feira (23) e é uma tentativa de diminuir a propagação do novo coronavírus Covid-19 em BH e no estado.





"A prefeitura determinou que a BHTrans e as empresas de ônibus de Belo Horizonte cumpram o decreto da governo do estado garantindo que os ônibus da capital circulem apenas com passageiros sentados. Não serão permitidas viagens com passageiros em pé", informou A PBH por meio de nota.









A reportagem entrou em contato com a BHTrans para saber como esse monitoramento de passageiros será feito e aguarda resposta.





Transporte diante de Calamidade Pública









*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira