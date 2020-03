Governo de Minas restringe circulação de pessoas e intensifica ações para evitar avanço do coronavírus

(foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

Governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) assinou uma deliberação nesta quinta-feira que restringe a circulação de pessoas no estado. Além disso, outras ações serão intensificadas para evitar o avanço do novo coronavírus.“Temos tomado decisões rápidas, nos reunido diariamente, por meio virtual, para minimizar o pico da Covid-19 em Minas Gerais”, afirmou Zema.O transporte público foi um dos alvos das deliberações desta quinta-feira. O transporte entre municípios não pode exceder a metade da capacidade de passageiros sentados. Nos coletivos urbanos e rurais, a capacidade de passageiros sentados não poderá ser excedida.O principal objetivo do governo é evitar o avanço do coronavírus. Nesta quinta-feira, foi divulgado um novo balanço com um salto no número de pessoas contaminadas: de 19 para 29. Em Belo Horizonte, capital do estado, já existem situações de contaminação comunitária, que é quando não se sabe de quem o paciente contraiu a doença.A deliberação assinada por Zema traz determinações aos municípios em que há registro de contaminação comunitária. O governador determinou que as prefeituras atuem no sentido de fechar comércios como academias, shoppings, bares, restaurantes, dentre outros. Serviços essenciais, como farmácias e supermercados vão continuar funcionando.No entanto, fica proibida a prática de preços abusivos nos serviços que ficarão abertos. O governo determina ainda que os comércios fixem um horário para atender pessoas com mais de 60 anos.Outra determinação do governo para os comerciantes é que sejam estabelecidos limites para a compra de bens essenciais à saúde, higiene e alimentação.“É um momento complexo, que exige medidas duras para preservar vidas. A principal preocupação, neste momento, é com a saúde dos mineiros. Peço que todos tenham consciência da gravidade da situação, evitem o pânico, e tomem as medidas de higiene e distanciamento social que são essenciais”, afirmou Zema.- Indústrias e comércios deverão estabelecer escalas e revezamento de turnos, de forma a reduzir a aglomeração de funcionários;- Municípios deverão determinar a higienização minuciosa dos veículos utilizados no transporte coletivo e os oriundos de aplicativos, conforme já ocorre com os metropolitanos. Esses veículos deverão circular com janelas abertas;- Proibição da realização de eventos e de reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou privado, incluindo excursões, cursos presenciais e outros com mais de 30 pessoas;- Secretários de Estado e dirigentes de empresas públicas adotarão providências para limitar o atendimento presencial ao público apenas aos serviços essenciais;- A partir da próxima segunda-feira (23/3), os servidores da Cidade Administrativa entram no regime do teletrabalho;- As empresas terceirizadas deverão apresentar ao Estado um estudo sobre o número de funcionários que se enquadram no grupo de risco e quais serão as medidas adotadas para preservá-los.