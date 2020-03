Coronavírus: mais de 200 voos são cancelados em Confins nos últimos três dias

Aeroporto Internacional de BH acumula vários cancelamentos de voos nos últimos dias (foto: Divulgação/BH Airport)





O número assusta, se comparado com o levantamento anterior feito pelo Estado de Minas, no último dia 19. Entre 11 de março e a data citada anteriormente, a administração do terminal registrou 183 cancelamentos. De lá para cá, foram 55 decolagens suspensas na sexta (20) e 33 no sábado (21). As estatísticas aumentaram de forma considerável no domingo (22), quando 76 voos deixaram de ser feitos. Mas o pico dos últimos dias foi atingido nessa segunda (23), quando foram registrados 92 voos suspensos. Nesta terça, até o final da tarde, foram 46 cancelamentos.





Azul e Gol enxugam drasticamente suas operações

A Azul anunciou no começo desta semana que irá operar apenas 70 voos por dia, para 25 cidades, entre esta quarta (25) e 30 de abril. A medida representa uma redução de 90% em suas operações. O Aeroporto da Pampulha, que abriga um dos centros de manutenção da empresa, recebeu nos últimos dias cerca de 20 aeronaves da companhia, que ficarão paradas até a situação se restabelecer.





Aeroporto da Pampulha abriga cerca de 20 aviões da Azul em meio à crise (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Apenas 50 voos serão feitos diariamente, tendo o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, como principal ligação para as capitais. Até mesmo a famosa ponte aérea, que liga o Aeroporto de Congonhas ao Santos Dumont, no Rio de Janeiro, está suspensa. A medida terá início no sábado (28) e tem previsão para durar pelo menos até 3 de maio. A Gol também comunicou uma redução de operações que gira em torno de 92%.serão feitos diariamente, tendo o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, como principal ligação para as capitais. Até mesmo a famosa p, que liga o Aeroporto de Congonhas ao Santos Dumont, no Rio de Janeiro, está suspensa. A medida terá início no sábado (28) e tem previsão para durar pelo menos até 3 de maio.

