Coronavírus: leitos de hospital em obras vão receber pacientes em BH

Quantidade de leitos pode ser insuficiente para crescimento da demanda em BH (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

O Instituto Orizonti, localizado na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, vai disponibilizar para a prefeitura mais 260 leitos para atender pacientes diagnosticados com o novo coronavírus na capital mineira.

Desses leitos,e 200 de enfermaria, segundo o Executivo municipal. Uma operação da prefeitura foi montada para ade equipamentos em caráter de urgência, com objetivo de colocar todos em funcionamento o quanto antes.

O hospital é vinculado ao grupo Oncomed e está com 85% de suas obras concluídas. A unidade está localizada na Avenida José do Patrocínio Pontes, 1.355, Bairro Mangabeiras.

De acordo com o último levantamento da Secretaria de Estado de Saúde, Belo Horizonte é a cidade mineira com o maior número de casos suspeitos e confirmados da COVID-19.

São 68 já diagnosticados e 3.911 ainda em investigação, conforme o documento divulgado nesta segunda-feira (23) pela pasta.

Quadro preocupante

Na edição desta segunda-feira (23), o Estado de Minas mostrou que Minas Gerais pode ter um importante desfalque na corrida pela criação de leitos de saúde pública para receber infectados pelo novo coronavírus.

As estruturas dos hospitais de campanha da Polícia Militar de Minas Gerais não são capazes atualmente de atender os pacientes graves.

Por isso, só seriam utilizadas em atendimentos ambulatoriais e menos complexos, deixando o estado na dependência dos leitos de terapia intensiva já existentes nas redes pública e particular.

A informação foi obtida com exclusividade pela reportagem, que teve acesso a comunicados do Comitê Extraordiário COVID-19, envolvendo até mesmo mensagens do comandante-geral da PM, coronel Giovanne Gomes da Silva.

Nos informes, a preocupação com a internação de pacientes é grande e a falência do sistema regular de atendimento é dada como certa quando for atingido o pico de infecções.

“A assistência hospitalar de Minas Gerais não irá suportar a demanda”, prevê o comunicado.

Com informações de Mateus Parreiras

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?

A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Gráfico mostra a evolução diária de casos confirmados de coronavírus no Brasil

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19.



Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





Mitos e verdades sobre o vírus

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como o coronavírus é transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus?

O coronavírus é letal em um nível preocupante?

Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras?

A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavírus

