Com futuro ainda incerto, Neymar pode ter futebol inglês como destino

Apesar de ter contrato até 2027, o atacante brasileiro parece estar se distanciando dos planos da equipe (foto: Valery HACHE / AFP)



A situação de Neymar no Paris Saint-Germain (PSG) está cada vez mais instável, com especulações sobre seu futuro no clube francês ganhando força. Apesar de ter contrato até 2027, o atacante brasileiro parece estar se distanciando dos planos da equipe. Como resultado, rumores sobre uma possível mudança para um terceiro clube europeu intensificam-se, com equipes inglesas despontando como favoritas para a próxima temporada.



Segundo a mídia francesa, a direção do PSG está cada vez mais insatisfeita com as atitudes de Neymar dentro e fora de campo. Sua ausência na festa de comemoração do título francês irritou os dirigentes, pois o jogador optou por participar do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. O gesto foi interpretado pelos diretores do PSG como uma provocação. Nos últimos meses, informações sobre o futuro de Neymar têm circulado.







Devido à força financeira das equipes inglesas, elas surgem como possíveis destinos para o atacante. O Chelsea, por exemplo, após ser comprado por Todd Boehly, gastou mais de 330 milhões de euros (R$ 1,8 bilhão) na janela de transferências de janeiro. Além disso, informações apontam que Boehly se reuniu com Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, para discutir uma possível negociação por Neymar.





Leia também: Ausência de Neymar na festa do título do Campeonato Francês gera polêmica Outra equipe inglesa envolvida nos rumores é o Manchester United. A mídia britânica informou que o xeque Jassim bin Hamad Al Thani, do Catar, planeja fazer uma oferta para comprar o clube e contratar Neymar. Com um novo proprietário, o alto salário do atleta deixaria de ser um empecilho. A relação entre Al Thani e Al Khelaifi também poderia facilitar o negócio.

Além disso, o Manchester United busca reforçar seu ataque e vê Neymar como uma opção. O Newcastle, novo rico da Inglaterra, também aparece como uma possibilidade para Neymar. O clube busca um grande nome para liderar a equipe e, embora Cristiano Ronaldo seja cogitado, a mídia europeia menciona Neymar como um possível reforço.



Neymar também recebeu um telefonema de Pep Guardiola, técnico do Manchester City, para discutir sua situação contratual com o PSG. A liga catariana e a Major League Soccer (MLS) nos Estados Unidos também surgem como possíveis destinos, embora as chances sejam remotas.Se Neymar permanecer no PSG, ele terá que lidar com a insatisfação dos dirigentes e torcedores, além de se entender com seu colega de equipe, Mbappé.