André, o Gigante: 'maior cocô da história em avião', revela colega de luta

Eles estavam a bordo de um Boeing 747 de dois andares, que havia partido do Japão e ficaria no ar por aproximadamente 14 a 16 horas (foto: John McKeon/Flickr)



Em uma entrevista concedida ao canal Wrestling Shoot Interviews em novembro de 2022, o ex-lutador Edward Leslie compartilhou uma história curiosa envolvendo seu colega de ringue, André, o Gigante. Leslie revelou que o ator e lutador francês fez 'o maior cocô da história em um avião' durante um voo de longa duração. Em uma entrevista concedida ao canal Wrestling Shoot Interviews em novembro de 2022, o ex-lutador Edward Leslie compartilhou uma história curiosa envolvendo seu colega de ringue, André, o Gigante. Leslie revelou que o ator e lutador francês fez 'o maior cocô da história em um avião' durante um voo de longa duração.

Ambos estavam a caminho de uma turnê da World Wrestling Entertainment (WWE) quando o incidente ocorreu. Eles estavam a bordo de um Boeing 747 de dois andares, que havia partido do Japão e ficaria no ar por aproximadamente 14 a 16 horas. Segundo Leslie, André costumava ir ao banheiro antes de embarcar, mas naquele dia, não o fez. Já na primeira classe, André, o Gigante, informou aos colegas que precisava ir ao banheiro.





Leia também: Ex-jogador luta contra manipulação de resultados e por lisura no futebol Usando um grande saco preto de lixo e alguns carrinhos de comida e bebida, criaram um espaço improvisado para André realizar suas necessidades. Após o episódio, ele retornou ao seu assento na primeira classe, pediu mais vinho e comida e continuou a viagem como se nada tivesse acontecido.

Não foram informados detalhes sobre a companhia aérea e a data do voo. André René Roussimoff, conhecido como André, o Gigante, nasceu em 1946 na França e se destacou na WWE, onde permaneceu por 20 anos. Ele tinha acromegalia, um distúrbio que produz excesso do hormônio do crescimento, fazendo com que aos 12 anos já tivesse 1,90 metro de altura e pesasse mais de 90 kg. André faleceu em janeiro de 1993 e foi incluído no hall da fama da WWE no ano seguinte.