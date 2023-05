Ex-jogador luta contra manipulação de resultados e por lisura no futebol

1499

Swaibu enfrentou 16 meses de prisão, dividindo cela com Delroy Facey, ex-companheiro de equipe no Lincoln City, que o introduziu ao submundo das apostas esportivas e foi condenado a dois anos e meio por subornar jogadores (foto: Reprodução/Pexels)



Aos 33 anos, Moses Swaibu ainda se recorda do momento em que sua filha, então com dois anos, o visitou na prisão. Vestindo um uniforme laranja, barba por fazer e cabelo comprido, ele se sentia extremamente vulnerável. O ex-jogador inglês, que passou pela base do Crystal Palace, foi condenado em 2015 por manipulação de resultados, numa sentença descrita pela juíza Mary Stacey como algo que 'atingiu o coração dos fãs de futebol'.





Swaibu enfrentou 16 meses de prisão, dividindo cela com Delroy Facey, ex-companheiro de equipe no Lincoln City, que o introduziu ao submundo das apostas esportivas e foi condenado a dois anos e meio por subornar jogadores. Durante o período na prisão, Swaibu refletiu sobre seus erros cometidos enquanto jogava pelo Bromley, entre 2011 e 2013, nas divisões inferiores da Inglaterra.





Swaibu tinha apenas 19 anos quando recebeu a primeira oferta de suborno. Atuando na terceira divisão inglesa, na League Two, pelo Lincoln, ele e outros dois atletas foram abordados por um jogador do próprio time com uma proposta de 60 mil euros para perderem uma partida. Os três recusaram a oferta e, a partir daí, Swaibu manteve silêncio sobre o ocorrido. Anos depois, ele descobriu que o jogador que os abordou tinha dívidas, era viciado em jogos de azar e apostas.

Leia também: Lula recebe texto de MP que regulamenta apostas esportivas Nascido no bairro londrino de Islington, Swaibu cresceu apaixonado por futebol, tendo como ídolo o brasileiro Ronaldo, o 'Fenômeno'. Iniciou sua carreira profissional aos 16 anos, buscando o sucesso no esporte. Porém, após passar por empréstimos a equipes menores, acabou se deparando com o submundo das apostas, principalmente nas ligas inferiores, onde a fiscalização é menor. Swaibu afirma que nunca recebeu qualquer orientação dos clubes pelos quais passou sobre como lidar com a manipulação de resultados.

Em um momento difícil de sua vida, quando o clube onde jogava parou de pagar os salários dos atletas e sua namorada estava grávida, ele acabou cedendo às ofertas dos manipuladores, o que encurtou sua carreira aos 24 anos. Agora, o ex-jogador decidiu compartilhar sua história como palestrante e fundou a empresa MS5 Solutions, especializada no combate à manipulação de resultados e na promoção da integridade do esporte.





Swaibu pretende conversar com jovens atletas brasileiros e passar a eles os conselhos que não recebeu em sua formação esportiva. 'Todos nós temos o dever de cuidar da integridade do esporte, especialmente aqueles que têm o poder de fazê-lo', conclui.