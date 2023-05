Roger Federer: segredos da renda pós-aposentadoria e sucesso financeiro

1499

Federer arrecadou aproximadamente US$ 95,1 milhões (cerca de R$ 472 milhões, pelo câmbio atual) entre maio de 2022 e o mesmo mês deste ano (foto: Glyn KIRK / AFP)



Roger Federer, ex-tenista suíço, participou de apenas um jogo oficial na temporada 2022, atuando em duplas em um torneio sem premiação. No entanto, surpreendentemente, ele conquistou a nona posição no Top 10 dos atletas mais bem pagos na lista da revista Forbes. Roger Federer, ex-tenista suíço, participou de apenas um jogo oficial na temporada 2022, atuando em duplas em um torneio sem premiação. No entanto, surpreendentemente, ele conquistou a nona posição no Top 10 dos atletas mais bem pagos na lista da revista Forbes.





Federer arrecadou aproximadamente US$ 95,1 milhões (cerca de R$ 472 milhões, pelo câmbio atual) entre maio de 2022 e o mesmo mês deste ano. A questão é: como ele conseguiu se manter tão relevante no cenário esportivo após um ano praticamente inexistente em sua carreira?





Os patrocinadores de Federer, que se aposentou oficialmente em setembro de 2022, permitirão que ele mantenha seus ganhos elevados mesmo após encerrar sua carreira nas quadras. O ex-tenista tem contrato vitalício com a Wilson, fabricante de raquetes e bolas, e continua associado a grandes marcas como Mercedes e Rolex, conforme apurado pelo jornal "O Estado de S. Paulo".





Leia também: 30 anos da estreia: Ronaldo relembra primeiro jogo pelo Cruzeiro Além disso, mesmo quando estava afastado das quadras devido a lesões, Federer se tornou embaixador do Switzerland Tourism, agência estatal responsável pela promoção do turismo na Suíça. A explosão financeira do atleta ocorreu no final de sua carreira, entre 2018 e 2019, com acordos com a Uniqlo, marca japonesa de roupas, e a On, empresa suíça de calçados.

Em 2018, ano de seu último título de Grand Slam, Federer se tornou o atleta com maior rendimento proveniente de patrocínios graças ao contrato de dez anos com a Uniqlo, no valor de US$ 300 milhões (quase R$ 1,5 bilhão). Em 2019, ele se tornou sócio minoritário da On, cujo valor de mercado alcançou US$ 10 bilhões (quase R$ 50 bilhões) em 2021. O sucesso do suíço na gestão de sua imagem e carreira é apontado como a razão de sua contínua relevância e lucratividade.





Federer está abrindo caminho para outros atletas ao criar contratos de longo prazo e manter uma vasta lista de patrocinadores, como Lindt, Credit Suisse e Moët & Chandon. A Forbes estima que Federer tenha ganhado US$ 1,1 bilhão (R$ 5,4 bilhões) ao longo de sua carreira, incluindo premiações, patrocínios e pagamentos por exibições.