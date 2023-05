Muhammad Ali e combate ao racismo: Vini Jr e outros atletas no mesma luta

Ali questionou por que deveria lutar contra o povo vietnamita enquanto os negros americanos eram tratados injustamente em seu próprio país (foto: AFP/MARCO BERTORELLO - JAVIER SORIANO / AFP)

Em 1967, o lendário boxeador Muhammad Ali, com apenas 25 anos, recusou-se a servir no exército dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Ali questionou por que deveria lutar contra o povo vietnamita enquanto os negros americanos eram tratados injustamente em seu próprio país.