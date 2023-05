37 paraquedistas quebram recorde em 'Head Down' em Boituva, Brasil

1499

Nessa modalidade, os atletas saltam de cabeça para baixo em queda livre. (foto: Reprodução/WOW Paraquedismo/Gustavo Mandjah)

Na terça-feira (23/5), um grupo composto por 37 paraquedistas de diversos países sul-americanos estabeleceu um novo recorde na categoria 'Head Down' em Boituva, São Paulo. Nessa modalidade, os atletas saltam de cabeça para baixo em queda livre a partir de uma altitude próxima a cinco mil metros. O feito foi registrado em vídeo, mostrando o momento em que os participantes deixaram a aeronave e se uniram no ar.





Rogério Menezes, dono de uma das escolas organizadoras do evento e também participante do salto, afirmou que a modalidade 'Head Down' é uma das mais desafiadoras do paraquedismo. Ele comparou a experiência a uma final de Copa do Mundo, mas com a pressão adicional de pular de um avião. Segundo Rogério, a prática requer maior concentração e preparo dos atletas, e nem todos são capazes de enfrentar o desafio.





O grupo de paraquedistas começou a se reunir em Boituva na segunda-feira (22) para tentar superar o recorde anterior, estabelecido em 2018 por um grupo de 28 atletas. De acordo com Rogério, foram realizadas nove tentativas, sendo a primeira um treino. Na terceira tentativa, o grupo saltou de uma altitude menor devido a nuvens, mas quase alcançou o recorde. Ao finalmente conseguir o feito, Rogério comemorou entusiasmado, dizendo que ficou sem voz de tanta alegria.