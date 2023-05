Racismo no esporte: ministérios e Observatório se reúnem para discussões

1499

A ação é resultado do mais recente incidente envolvendo o jogador brasileiro Vinícius Júnior. (foto: JOSE JORDAN/AFP)

Nesta quarta-feira (24), representantes dos ministérios da Justiça, da Igualdade Racial e do Esporte se reunirão com Marcelo Carvalho, fundador do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, para dar início às conversas com a sociedade civil a respeito da criação de medidas de enfrentamento ao racismo no esporte. A notícia sobre a reunião foi divulgada inicialmente pela colunista Mônica Bergamo.





A ação é resultado do mais recente incidente envolvendo o jogador brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, que sofreu um ataque racista durante uma partida contra o Valencia pelo Campeonato Espanhol, no último domingo (21).





Os três ministérios compõem um grupo interministerial recém-criado para abordar a questão do racismo no esporte. A partir dessa união, buscarão estabelecer programas e políticas que fomentem a inclusão da população negra nos esportes e promovam o diálogo com a sociedade para eliminar o racismo nesse setor.





Em parceria com o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, os ministérios discutirão medidas relacionadas à comunicação, acesso à Justiça e estratégias de atuação internacional.





No mês anterior, Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, anunciou um programa voltado para atletas no Brasil e no exterior, inspirado por outros episódios de racismo vivenciados por Vinícius Júnior. A atuação do grupo interministerial ocorre nesse contexto.