Goleiro Sergio Rico, do PSG, é internado após acidente com cavalo

Segundo a família, é necessário cautela, especialmente nas primeiras 48 horas após o acidente. O comunicado também afirma que ele que está batalhando pela recuperação (foto: AFP/FRANCK FIFE)

O goleiro espanhol Sergio Rico, atualmente no Paris Saint-Germain, foi hospitalizado em decorrência de um acidente envolvendo um cavalo na Andaluzia, conforme divulgado pelo clube francês no último domingo (28/5). A situação de Rico é considerada grave, de acordo com um representante do PSG, e ele foi internado após o seu time conquistar o título francês com um empate de 1 a 1 contra o Strasbourg, onde estava como reserva.