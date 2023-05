Federação Espanhola reduz sanção a estádio Vini Jr sofreu ofensas racistas

A sanção, que antes consistia na interdição de parte das arquibancadas por cinco jogos, agora será aplicada por três partidas. A multa, que antes era de 45 mil euros, foi diminuída para 27 mil euros (aproximadamente R$ 140 mil). O Valencia havia pedido a suspensão total da interdição das arquibancadas, mas o Comitê negou a solicitação.

Bichara Neto, membro da Academia Nacional de Direito Desportivo (ANDD), que promoveu a décima edição do Jurisports em Brasília nesta semana, criticou a decisão do Comitê, afirmando que ela passa a mensagem de que casos de racismo não devem ser tratados com rigor. A busca da diretoria do Valencia pelo fim da punição tem relação com a difícil situação do clube no Campeonato Espanhol. Atualmente com 40 pontos, o Valencia está apenas dois pontos à frente do Valladolid, que lidera a zona de rebaixamento.