Santos denuncia racismo contra atletas Ângelo e Joaquim na Sul-Americana

1499

Paulo Roberto Falcão, coordenador de Futebol do Santos, exigiu ações mais contundentes, pois, sem punições severas, incidentes como esse continuarão a ocorrer (foto: MARTIN BERNETTI/AFP)



O Santos reportou incidentes de racismo direcionados a dois de seus jogadores, Ângelo e Joaquim, durante uma partida da Copa Sul-Americana na noite de quarta-feira (24) em Rancagua, no Chile, contra o Audax Italiano. De acordo com o clube, os atletas foram alvo de ofensas verbais e gestos que imitavam macacos por parte de torcedores do time oponente. Em publicação no Twitter, o Santos repudiou os atos e destacou que o racismo no futebol precisa ser combatido e punido severamente. O Santos reportou incidentes de racismo direcionados a dois de seus jogadores, Ângelo e Joaquim, durante uma partida da Copa Sul-Americana na noite de quarta-feira (24) em Rancagua, no Chile, contra o Audax Italiano. De acordo com o clube, os atletas foram alvo de ofensas verbais e gestos que imitavam macacos por parte de torcedores do time oponente. Em publicação no Twitter, o Santos repudiou os atos e destacou que o racismo no futebol precisa ser combatido e punido severamente.



A denúncia do crime foi feita dentro do estádio aos representantes da Conmebol, e o clube aguarda a resposta da entidade a respeito dessa situação inadmissível. Paulo Roberto Falcão, coordenador de Futebol do Santos, exigiu ações mais contundentes, pois, sem punições severas, incidentes como esse continuarão a ocorrer.









Leia também: Racismo no esporte: ministérios e Observatórios se reúnem para discussões O incidente com os jogadores do Santos ocorreu na mesma semana em que o mundo do futebol exigiu medidas efetivas contra o racismo após o caso envolvendo Vinicius Junior e torcedores do Valencia. Na terça-feira (23), o colombiano Hugo Rodallega, do Independiente Santa Fe, também denunciou ter sido chamado de 'macaco' em partida contra o Gimnasia y Esgrima, de La Plata, na Argentina, pela mesma competição.

Rodallega lamentou a situação e destacou que isso demonstra a falta de evolução da humanidade em relação ao racismo. Ele afirmou que, embora o resultado do jogo não tenha sido afetado, a questão do racismo é cansativa e deve ser combatida com seriedade.