Valencia é multado em 45 mil euros após atos racistas contra Vinicius Jr.

Torcedores do clube espanhol proferiram gritos racistas direcionados ao jogador. (foto: Jose Jordan/AFP)

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou, na terça-feira (23), a aplicação de uma multa de € 45 mil (cerca de R$ 240 mil) ao Valencia, decorrente de atos racistas por parte de seus torcedores contra o atacante Vinicius Jr. Além da punição financeira, o Comitê da Competição determinou o fechamento parcial dos assentos do estádio de Mestalla durante cinco partidas.





A decisão foi tomada após a constatação de que torcedores do clube espanhol proferiram gritos racistas direcionados ao jogador brasileiro do Real Madrid CF, conforme relatado pelo árbitro da partida em sua súmula. O comunicado oficial da RFEF afirma que as ofensas racistas interromperam o andamento normal do jogo e foram consideradas infrações gravíssimas.





Recentemente, a polícia da Espanha também deteve suspeitos de pendurar um boneco representando Vinicius Jr. enforcado, intensificando a preocupação com o racismo no futebol espanhol. A RFEF e o Comitê da Competição tomaram medidas rigorosas para combater esse tipo de comportamento e garantir um ambiente seguro e inclusivo para os atletas e torcedores.