Promotoria de Valencia encaminha caso de racismo contra Vini Jr à justiça

Tribunal investigará caso de racismo envolvendo torcedores do Valencia e o jogador. (foto: JAVIER SORIANO/AFP)

Nesta quinta-feira (25/5), a Promotoria Provincial de Valencia, na Espanha, encaminhou o caso envolvendo torcedores do Valencia acusados de racismo contra Vinicius Junior a um tribunal de instrução local. Conforme informações da agência de notícias EFE, o processo se juntará às demais evidências relacionadas ao incidente ocorrido no último domingo (21/5).





O Ministério Público espanhol informou que essa parte do caso será agregada à representação aberta pela Liga Espanhola em decorrência do ocorrido. A abertura do processo judicial faz com que o tribunal assuma a investigação e conduza os suspeitos a depoimentos, oficializando o caso na justiça comum como crime relacionado ao exercício dos direitos fundamentais e liberdades públicas.





O encaminhamento ao tribunal foi realizado pelo departamento de crimes de ódio da entidade regional. A investigação conjunta do Valencia continua em andamento para identificar outros possíveis agressores que não tenham sido percebidos durante a partida no Estádio de Mestalla.