Caso Vini Jr: ataque racista pode impactar contratos patrocínios no esporte

1499

Profissionais da área de marketing esportivo acreditam que é necessário adotar medidas mais concretas, como a suspensão imediata de patrocínios (foto: JAVIER SORIANO/AFP)



O recente episódio de racismo sofrido pelo jogador de futebol Vinicius Junior durante uma partida do Campeonato Espanhol no último domingo (21) tem causado grande repercussão no mercado de marketing esportivo. O caso pode representar um marco importante, levando a mudanças na elaboração dos contratos de patrocínio e fazendo com que as empresas adotem uma postura mais ativa em relação à questão racial. O recente episódio de racismo sofrido pelo jogador de futebol Vinicius Junior durante uma partida do Campeonato Espanhol no último domingo (21) tem causado grande repercussão no mercado de marketing esportivo. O caso pode representar um marco importante, levando a mudanças na elaboração dos contratos de patrocínio e fazendo com que as empresas adotem uma postura mais ativa em relação à questão racial.





A sociedade em geral mostrou apoio ao atleta, o que indica que as hashtags e notas de repúdio nas redes sociais já não são mais suficientes para lidar com casos de racismo. Profissionais da área de marketing esportivo acreditam que é necessário adotar medidas mais concretas, como a suspensão imediata de patrocínios.









Entretanto, a reação dos patrocinadores varia em função de cada contrato. A preocupação com a reputação e imagem das marcas pode levar à inclusão de cláusulas mais específicas nos contratos, permitindo a rescisão unilateral sem multas. Após o episódio envolvendo Vinicius Junior, o Santander, principal patrocinador do campeonato, divulgou uma nota de repúdio.





No entanto, a empresa de games EA Sports, futura patrocinadora, não se manifestou sobre o ocorrido. Desde o assassinato de George Floyd em 2020, o discurso antirracista no marketing das grandes empresas tem evoluído, mas ainda há receio de associação das marcas ao debate em casos de grande repercussão.

Leia mais: Racismo no futebol: especialistas discutem soluções após insultos a Vini Jr Os consumidores esperam que as empresas tomem posição em casos de racismo. Pesquisa realizada pelo instituto mostra que quase 80% dos entrevistados afirmam que a probabilidade de comprar produtos de uma marca aumenta quando ela se posiciona publicamente contra atos racistas em jogos.

A agência de dados .Map aponta que a mobilização nas redes sociais em defesa do atleta gerou 3,8 milhões de publicações. Por isso, as empresas com políticas de diversidade e inclusão devem se manifestar mesmo em casos não diretamente relacionados a elas, pois os consumidores exigem consistência nas ações.





Um exemplo disso ocorreu após o assassinato de João Alberto Freitas no estacionamento do Carrefour em 2020, quando fornecedores da rede varejista criaram um movimento de empresas pela equidade racial. O ataque racista sofrido por Vinicius Junior pode, ainda, fortalecer o jogador como referência na luta contra o racismo.





Marcas como Nike, Puma, Casas Bahia e Betnacional enviaram mensagens de apoio ao atleta.