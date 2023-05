24 Horas de Le Mans celebra 100 anos de história e conquistas emblemáticas

Desde 1906, Le Mans abrigou um GP organizado pelo Automobile Club de France (ACF) em um circuito de 103 quilômetros (foto: AFP)

Nesta sexta-feira (26/5), a prestigiosa corrida automobilística 24 Horas de Le Mans celebra 100 anos de existência, consolidando-se como um evento emblemático no mundo do automobilismo, ao lado do Grande Prêmio da Fórmula 1 de Mônaco e das 500 Milhas de Indianápolis.