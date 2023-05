Charles Leclerc: sucesso nas redes, desafios na Fórmula 1 e talento musical

1499

Aos 25 anos, Leclerc já acumula 11 milhões de seguidores no Instagram e tem sua imagem associada a grandes marcas (foto: ANDREJ ISAKOVIC/AFP)



O piloto monegasco Charles Leclerc, em sua sexta temporada na Fórmula 1, enfrenta desafios dentro das pistas, mas fora delas se consolida como um ídolo das redes sociais. Aos 25 anos, Leclerc já acumula 11 milhões de seguidores no Instagram e tem sua imagem associada a grandes marcas. Além disso, o piloto da Ferrari se aventura no mundo da música e arranca suspiros dos fãs com sua beleza e carisma.





Neste fim de semana, no Grande Prêmio de Mônaco, Leclerc terá uma nova oportunidade de mostrar seu talento e recuperar a confiança. Ele é o protagonista de oito das últimas 12 publicações da Ferrari no Instagram. Porém, na temporada 2023, o piloto tem enfrentado dificuldades, sendo mais visto como passageiro das scooters após acidentes nas pistas. Leclerc enfrenta problemas não apenas nas corridas, mas também nos treinos livres e classificatórios.









Leia também: Fórmula 1 adia GP de Ímola após chuvas fortes Além de ser um piloto talentoso, Leclerc aproveita sua fama para explorar outras paixões, como a música. Há um mês, lançou AUS23, uma composição no piano que já acumula mais de 650 mil visualizações no YouTube. Após o Grande Prêmio de Miami, adicionou MIA23 ao seu repertório, que já foi ouvida 148 mil vezes.



Além de ser um piloto talentoso, Leclerc aproveita sua fama para explorar outras paixões, como a música. Há um mês, lançou AUS23, uma composição no piano que já acumula mais de 650 mil visualizações no YouTube. Após o Grande Prêmio de Miami, adicionou MIA23 ao seu repertório, que já foi ouvida 148 mil vezes.

A Ferrari também enfrenta insucessos, e na temporada 2023, a equipe está atrás das Red Bulls e disputando posições com a Aston Martin e Mercedes. Com a Ferrari enfrentando um jejum de títulos, Leclerc e seu colega de equipe Carlos Sainz Jr. são usados como garotos-propaganda para atrair e engajar fãs.

A popularidade do piloto também tem seus contratempos. Recentemente, Leclerc fez um apelo aos fãs para que respeitem sua privacidade e não apareçam em sua casa em Mônaco. Ele prometeu parar para todos nas ruas ou nas pistas, mas pediu que não ultrapassassem os limites de sua vida pessoal.