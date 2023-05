Ciclista surda enfrenta desafios e busca topo no Quênia

Wambui não apenas superou suas limitações pessoais, mas também enfrentou um ambiente desfavorável para o desenvolvimento de seu potencial (foto: Reprodução/Pexels)

Será que uma ciclista com deficiência auditiva pode se destacar no esporte? Monica Wambui demonstra que a resposta é positiva. Enfrentando a surdez, a escassez de recursos e a falta de equipamentos apropriados, Wambui alcançou o status de uma das ciclistas mais talentosas do Quênia.