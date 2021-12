...E só dá Galo!

(foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)







O Atlético venceu o Furacão novamente e encerrou o ano mágico com mais um bicampeonato, agora o da Copa do Brasil (o primeiro foi em 2014), que se junta ao bi do Campeonato Brasileiro e ao Mineiro, fechando a Tríplice Coroa em 2021. O time de Cuca foi absoluto e cirúrgico na partida de ontem em Curitiba, abrindo 2 a 0, com gols de Keno e Hulk – artilheiro, melhor jogador da competição e grande destaque da temporada no Brasil –, e sofrendo um já no final do segundo tempo. O título coroa o trabalho e o investimento feitos ao longo do ano e que levaram a equipe a três conquistas nas quatro competições disputadas – caiu invicto na semifinal da Libertadores por causa do regulamento. E a Massa não se cansa de comemorar. Antes mesmo do apito final, Belo Horizonte foi tomada por foguetes e buzinaços, com a torcida vibrando mais uma vez com a nova conquista. E o Galo? O Galo ganhou!