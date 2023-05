Ausência de Neymar na festa do título do Campeonato Francês gera polêmica

1499

A diretoria do PSG considerou o comportamento do jogador como uma 'provocação' ao clube, conforme informações do jornal francês L'Équipe (foto: ANDREJ ISAKOVIC/AFP)



A falta de Neymar na comemoração do título do Campeonato Francês tem causado controvérsia nos bastidores do Paris Saint-Germain. Em vez de festejar a vitória, o atacante optou por comparecer ao GP de Mônaco de Fórmula 1, ao lado de outras celebridades. A diretoria do PSG considerou o comportamento do jogador como uma 'provocação' ao clube, conforme informações do jornal francês L'Équipe. Internamente, no clube parisiense, a postura de Neymar foi mal vista, levando a diretoria a reprovar a atitude do camisa 10.





Vale lembrar que o jogador não foi o único do PSG a marcar presença no evento em Mônaco, já que Verratti e Donnaruma também acompanharam o brasileiro. Porém, a situação de Neymar gerou maior repercussão devido ao seu histórico recente na França e à sua aparente displicência com o clube.





O técnico Christophe Galtier defendeu a ausência de Neymar em uma entrevista coletiva no sábado, afirmando que o brasileiro ainda enfrenta dificuldades de movimento devido à recuperação da cirurgia. Apesar de também estarem lesionados, outros jogadores do PSG, como Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes e Hakimi, estiveram presentes na celebração do título no domingo.





Neymar foi convidado pela Red Bull para assistir à sexta etapa da temporada de 2023 da Fórmula 1 e participar de ações comerciais com a empresa de bebidas energéticas.

Leia também: Rivaldo defende ida de Neymar para o Manchester United Em Mônaco, o atacante comentou sobre o título do Campeonato Francês em entrevista à jornalista Mariana Becker: 'Muito feliz por ter ganhado o Campeonato Francês. É um título para a carreira. Infelizmente não foi como eu queria, pois queria estar jogando, mas muito contente e aproveitando um dia de folga'.

A polêmica se intensifica com a recente notícia de que Neymar teria participado das comemorações do título espanhol do Barcelona, seu ex-clube. Segundo o jornal catalão Sport, o jogador foi a uma discoteca na Espanha, onde se encontrou com ex-colegas de equipe, como Ter Stegen, Jordi Alba, Busquets e Sergi Roberto.





Diante desses acontecimentos, a diretoria do PSG já estaria cogitando a possibilidade de negociar Neymar na janela do verão europeu de 2023. Manchester United e Manchester City surgem como possíveis destinos para o atacante, e o técnico Pep Guardiola teria consultado o brasileiro sobre sua vontade de deixar a França.